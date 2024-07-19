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В Свердловской области в 3 раза увеличат пособие молодым учителям и медикам

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля, УралПолит.Ru. По решению главы региона Евгения Куйвашева единовременное пособие молодым учителям, медикам, работникам культуры и соцобслуживания увеличится в 3 раза с 1 сентября. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

Единовременное пособие работникам в сельской местности составит 150 тысяч рублей, на остальных территориях они получат 100 тысяч рублей. Выплата назначается в случае, если выпускник колледжа или вуза был трудоустроен в год получения диплома. Власти отметили, что эта мера позволит сохранить и развить кадровый потенциал муниципальных и государственных учреждений соцсферы, а также повысит качество образования и медицинского обслуживания.

Ранее, напомним, Куйвашев увеличил максимальный размер областных соцвыплат медикам до 50 тысяч рублей. Средства будут направлены за счет регионального бюджета. На эти цели выделено 157 млн рублей.