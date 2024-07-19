В Свердловской области в 3 раза увеличат пособие молодым учителям и медикам

Единовременное пособие работникам в сельской местности составит 150 тысяч рублей, на остальных территориях они получат 100 тысяч рублей. Выплата назначается в случае, если выпускник колледжа или вуза был трудоустроен в год получения диплома. Власти отметили, что эта мера позволит сохранить и развить кадровый потенциал муниципальных и государственных учреждений соцсферы, а также повысит качество образования и медицинского обслуживания.