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В Красноярском крае разрабатывают планы по ликвидации 6 крупных свалок

В Красноярском крае определились с подрядчиками, которые разработают проекты по ликвидации шести крупных свалок. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Власти намерены ликвидировать шесть свалок и старых мусорных полигонов в Красноярке, Канске, Иланске и Железногорске, а также в Новоселовском и Канском районах.

Как сообщает первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк, разработать проекты подрядчики должны к осени этого года, а приступить к ликвидации свалок должны в 2026 году.

Отметим, что сейчас в перечне минэкологии Красноярского края числится 13 свалок и полигонов, которые оказывают серьёзный вред экологии. В 2025 власти планируют ликвидировать две из них — в Енисейске и Минусинске.

ЖКХ