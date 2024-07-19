В Красноярском крае разрабатывают планы по ликвидации 6 крупных свалок

Власти намерены ликвидировать шесть свалок и старых мусорных полигонов в Красноярке, Канске, Иланске и Железногорске, а также в Новоселовском и Канском районах.
Как сообщает первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк, разработать проекты подрядчики должны к осени этого года, а приступить к ликвидации свалок должны в 2026 году.
Отметим, что сейчас в перечне минэкологии Красноярского края числится 13 свалок и полигонов, которые оказывают серьёзный вред экологии. В 2025 власти планируют ликвидировать две из них — в Енисейске и Минусинске.