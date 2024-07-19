Власти готовят новые правила обращения с криптовалютой

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Концепцию нового документа по криптовалютам, который прежде всего будет касаться физлиц, разрабатывают в Беларуси, сообщил судья Верховного Суда Беларуси Александр Паутов.
«…Необходима разработка нового правового акта, который более четко бы разграничил деятельность с криптовалютами, разрешенную от запрещенной. Более того, в данном направлении уже ведется работа на межведомственном уровне», — отметил судья в интервью Национальному правовому интернет-порталу.
По его словам, планируется такое регулирование, которое позволит совершать сделки в виртуальном пространстве по обмену криптовалют на другие криптовалюты.
«При этом сделки, связанные с переводом криптовалюты в деньги, например, белорусские рубли, должны будут совершаться только через резидента Парка высоких технологий. Хотя есть мнение, чтобы физическим лицам вообще запретить совершение любых действий самостоятельно, без участия резидентов Парка высоких технологий, наподобие покупки валюты, которая должна осуществляться через банки, через обменные пункты».
Что разрешено
Судья напомнил, что сейчас физлицам разрешено майнить криптовалюту, а затем хранить. Разрешен обмен токенов на другие токены.
«Обращаю внимание, не обмен на иное имущество, а обмен только криптовалюты на иную криптовалюту. Также можно приобретать, отчуждать, но опять же за деньги, то есть за белорусские рубли либо иностранную валюту», — отметил Паутов.
Юрлица могут совершать операции с криптовалютами через резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Также сделки разрешены тем ИП, которые тоже являются резидентами ПВТ.
Что запрещено
Запрещено менять криптовалюту на имущество, запрещено расплачиваться криптовалютой. Нельзя получать «крипту» в качестве зарплаты. То есть под запретом любые операции, при которых криптовалюта играет роль платежного денежного средства.
«Подчеркну, что все операции с криптовалютой физические лица могут осуществлять в своих целях. Любая посредническая деятельность является незаконной».
Например, физлицо берет у кого-то деньги, передает на них криптовалюту и отдает ее другому человеку — это расценивается как незаконная предпринимательская деятельность.
«К сожалению, к подобной деятельности часто привлекают несовершеннолетних, когда 12−13-летние подростки по просьбе неизвестного лица в Telegram-канале совершают незаконные операции и потом попадают в поле зрение правоохранителей», — констатировал Александр Паутов.
Он отдельно отметил, что расплачиваться криптовалютой нельзя ни предпринимателям, ни юрлицам.
«Многие считают, что криптовалюта — это валюта, а валюта — это деньги. На самом деле криптовалюта — это не платежное средство, это не деньги. Часто идут споры о правовой природе криптовалюты, пока эксперты склоняются к мнению — называть это “иным имуществом”.
Наказание
Нарушителей привлекают по статье 13.3 КоАП. Штрафы составляют от 20 до 50 базовых величин (800 — 2000 рублей) для физлиц, от 20 до 200 (800 — 8000 рублей) — для индивидуальных предпринимателей, до 500 (20 000) — для юридических лиц.
«Говоря о статистике, можно сказать, что основная масса дел пришла в экономические суды республики в 2023 году. Так, если в 2022 году это были единичные дела, например, самый большой суд — Экономический суд города Минска рассмотрел 2 дела, то за 2023 год рассмотрено более 130 дел по всей системе экономических судов», — рассказал судья.