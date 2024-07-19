В Калининградской области построят завод по производству туалетной бумаги

В Калининградской области построят фабрику по производству туалетной бумаги. Разрешение на строительство завода по изготовлению средств гигиены получил резидент индустриального парка «Храброво» компания «Камилия».
Об этом сообщает 19 июля Корпорация развития Калининградской области.
Строительство завода начнут в этом году. Помимо туалетной бумаги планируется выпуск салфеток, бумажных полотенец.
Отмечается, что выбор «Храброво» для размещения производства продиктован экономическими соображениями.
В течение 2024−2025 годов резидент планирует построить производственные, складские и административные помещения и приступить к их оснащению.
В правительстве отмечают, что по состоянию на июль 2024 года резидентами парка являются 29 компаний. В эксплуатацию введены 9 производств.