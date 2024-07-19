Юреня: указ об оценочной деятельности призван купировать негативные тенденции на рынке

Оценочная деятельность — высокопрофессиональная и высокорисковая деятельность, которой отводится важная роль в различных аспектах бизнеса и финансов. Надежные и объективные результаты оценочной деятельности помогают инвесторам и субъектам хозяйствования определять стоимость своих активов, принимать обоснованные решения о покупке, продаже, страховании, кредитовании и других финансовых операциях, определять стратегии развития и управлять рисками. Физлицам исполнители оценки помогут принять обоснованные финансовые решения, например при покупке или продаже недвижимости, автомобиля.



«Важно, чтобы компании, занимающиеся оценкой стоимости имущества, соответствовали высоким стандартам профессионализма, этики и качества, — подчеркнула Светлана Юреня. — Логично, когда на небольшом по объему рынке узкопрофессиональных и высокорисковых услуг, который и является сферой оценочной деятельности, работает небольшое количество компаний, способных обеспечить высокое качество. Мы же в последнее время, как отмечали члены ассоциации, наблюдали рост количества компаний и индивидуальных предпринимателей в оценочной деятельности при снижении количества аттестованных оценщиков, некоторые из которых умудрялись работать по совместительству у нескольких исполнителей оценки и зарегистрироваться еще и как индивидуальный предприниматель».



Это ведет к повышению конкуренции и демпингу по стоимости услуг среди исполнителей оценки. Председатель Ассоциации оценочных организаций уточнила, что снижение стоимости услуг — сама по себе позитивная тенденция для заказчика оценки, если бы те же заказчики оценки и ее потребители (как пример, крупнейшие банки) не сигнализировали о снижении качества проведенной оценки. Сами исполнители начинают говорить о невозможности за заплаченные им деньги поддерживать высокий уровень качества и вкладываться в предусмотренное законодательством обязательное повышение квалификации оценщиков. Как результат, общий уровень качества в сфере оценочной деятельности потихоньку начинает снижаться.



«Сфера оценочной деятельности, как я уже отмечала, высокорисковая, следовательно, срочно требуется внесение изменений в законодательные акты, регулирующие оценочную деятельность. Так, я хочу акцентировать ваше внимание на том, что указ Президента № 266 не был придуман в тиши кабинетов Государственного комитета по имуществу, а продиктован ситуацией, складывающейся на рынке, и необходимостью купировать отрицательные тенденции», — добавила Светлана Юреня.



Эксперт предполагает, что в сложившейся ситуации самым логичным, простым и при этом дающим быстрый эффект решением будет ограничение количества исполнителей оценки при повышении их качественного уровня. «Так, появилось предложение по введению перечня исполнителей оценки и перечня исполнителей экспертизы достоверности оценки. Разработаны также критерии, при соответствии которым возможно включение в перечень», — заключила председатель Ассоциации оценочных организаций Светлана Юреня.