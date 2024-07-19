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Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрю

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В Крыму строительство игорной зоны перенесли из поселка Кацивели в район Ялтинского морского порта, инвестор уже запустил процесс оформления документов. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Изменения, внесенные в федеральное законодательство, позволяют перенести объект из Кацивели на территорию пассажирского терминала Ялтинского морского порта. Инвестором запущен процесс оформления документации», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По освоению территорий в Кацивели, где игорную зону планировали разместить ранее, выкупившим их собственникам уже готовятся проектные решения. По словам главы республики, проект будет готов к сентябрю текущего года.

«Ожидается, что там будет построен отельный комплекс», — уточнил он.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».