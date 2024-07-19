Больше полумиллиона таксистов в Узбекистане легализованы в статусе самозанятых

Отдельно Налоговый комитет указывает число самозанятых таксистов. Если в апреле 2024 года перевозками пассажиров в стране занимались 481,4 тысячи человек, то на конец первого полугодия их количество достигло 530 тысяч. При этом 45% их них — 238,6 тысяч человек — легализовались с начала 2024 года.