Больше полумиллиона таксистов в Узбекистане легализованы в статусе самозанятых

Это на 115,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда цифра составляла 1,9 миллионов. Самозанятость с гендерной точки зрения распределилась так: женщины — 43% и мужчины — 57%.
Отдельно Налоговый комитет указывает число самозанятых таксистов. Если в апреле 2024 года перевозками пассажиров в стране занимались 481,4 тысячи человек, то на конец первого полугодия их количество достигло 530 тысяч. При этом 45% их них — 238,6 тысяч человек — легализовались с начала 2024 года.
По другим отраслям экономики самый высокий показатель роста по сравнению с 1 июня 2023 года зафиксирован в сфере производства товаров народного потребления и оказания услуг. Темп прироста в этих отраслях составил почти 200%, или 220,4 тысячи человек, общее число самозанятых граждан по состоянию на 1 июля 2024 года — 331 тыс. человек..
Но больше всего самозанятых — 1,46 миллионов граждан — работают в сфере бытового обслуживания. Их годовой прирост составил 186,2%. Сельскохозяйственная сфера на втором месте — здесь трудятся 917,6 тысяч человек, что на 56% больше, чем в прошлом году..
Относительно низкий показатель у сферы социальных услуг: прирост в 2,1 раза привел к 409,8 тысячам работающих. Еще меньше самозанятых работают в промышленности — 336,6 тысяч человек в этом году против 205,7 в прошлом.
Выросло число самозанятых и в IT-сфере — здесь трудится 92,3 тысячи человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. И это — самый низкий показатель в отраслевом разрезе..
Что касается регионов, больше всего самозанятых трудятся в Самарканде (430,6 тысяч), меньше — в Сырдарьинской области (95,3 тысяч граждан). Ташкент занимает третье место (320 тысяч граждан).