Тарифы на парковку в Минске изменятся с 1 августа

Тарифы с 1 августа на месячную парковку транспортных средств с максимальной массой до 3,5 т составит 49 рублей. Предыдущее повышение тарифов произошло в апреле прошлого года, когда он был установлен на уровне 46 рублей. Информация о изменениях почасовых и суточных тарифов пока не поступала.
На данный момент они составляют 1 рубль до 12 часов и 3 рубля за сутки (от 12 до 24 часов). Проверить доступность мест на автостоянках самостоятельно можно на данной странице, а здесь представлена карта всех парковок, принадлежащих предприятию.
Подготовил Вадим Бычков.