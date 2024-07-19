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Тарифы на парковку в Минске изменятся с 1 августа

ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» в Минске увеличивает месячный тариф на парковку, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Тарифы с 1 августа на месячную парковку транспортных средств с максимальной массой до 3,5 т составит 49 рублей. Предыдущее повышение тарифов произошло в апреле прошлого года, когда он был установлен на уровне 46 рублей. Информация о изменениях почасовых и суточных тарифов пока не поступала.

На данный момент они составляют 1 рубль до 12 часов и 3 рубля за сутки (от 12 до 24 часов). Проверить доступность мест на автостоянках самостоятельно можно на данной странице, а здесь представлена карта всех парковок, принадлежащих предприятию.

Подготовил Вадим Бычков.