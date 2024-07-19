Тарифы на парковку в Минске изменятся с 1 августа

Тарифы с 1 августа на месячную парковку транспортных средств с максимальной массой до 3,5 т составит 49 рублей. Предыдущее повышение тарифов произошло в апреле прошлого года, когда он был установлен на уровне 46 рублей. Информация о изменениях почасовых и суточных тарифов пока не поступала.