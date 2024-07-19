Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области появится импортозамещающий завод насосов

В городе Березовский Свердловской области компания «Уралэнергопром» запустит производство гидравлических машин, сообщил департамент информационной политики региона.

Источник: Коммерсантъ

Компания без торгов получила землю в Березовском как импортозамещающее предприятие. Завод площадью 4 тыс. кв. м компания построит до конца 2028 года.

Проект будет сопровождать свердловское Агентство по привлечению инвестиций, соглашение с ним подписали на международной промышленной выставке «Иннопром». Предположительный объем инвестиций — 170 млн руб. Штат организации вырастет на 100 человек, а ассортимент продукции увеличится в три раза, объем выпуска составит 25 тыс. единиц в год.

«Компания “Уралэнергопром” много лет продавала и ремонтировала насосы, в 2019 году предприятие наладило выпуск собственной продукции. Сегодня компания занимается обратным инжинирингом и создает гидравлические машины на замену французским, немецким, бельгийским и украинским насосам, укрепляя технологический суверенитет страны», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Компания «Уралэнергопром» занимается выпуском продукции для ТЭЦ, ГРЭС, водоканалов. Предприятие производит насосы весом от 1 до 5,5 тонны, их поставляют в разные регионы России и ближнее зарубежье.