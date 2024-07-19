В Свердловской области появится импортозамещающий завод насосов

Проект будет сопровождать свердловское Агентство по привлечению инвестиций, соглашение с ним подписали на международной промышленной выставке «Иннопром». Предположительный объем инвестиций — 170 млн руб. Штат организации вырастет на 100 человек, а ассортимент продукции увеличится в три раза, объем выпуска составит 25 тыс. единиц в год.