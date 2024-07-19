В Свердловской области появится импортозамещающий завод насосов

Компания без торгов получила землю в Березовском как импортозамещающее предприятие. Завод площадью 4 тыс. кв. м компания построит до конца 2028 года.
Проект будет сопровождать свердловское Агентство по привлечению инвестиций, соглашение с ним подписали на международной промышленной выставке «Иннопром». Предположительный объем инвестиций — 170 млн руб. Штат организации вырастет на 100 человек, а ассортимент продукции увеличится в три раза, объем выпуска составит 25 тыс. единиц в год.
«Компания “Уралэнергопром” много лет продавала и ремонтировала насосы, в 2019 году предприятие наладило выпуск собственной продукции. Сегодня компания занимается обратным инжинирингом и создает гидравлические машины на замену французским, немецким, бельгийским и украинским насосам, укрепляя технологический суверенитет страны», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Компания «Уралэнергопром» занимается выпуском продукции для ТЭЦ, ГРЭС, водоканалов. Предприятие производит насосы весом от 1 до 5,5 тонны, их поставляют в разные регионы России и ближнее зарубежье.