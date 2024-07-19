Уборку озимого рапса завершают в Брестской области

«В уборку в этом году вступили на две недели раньше. Набрали хорошие темпы. Завершили уже уборку озимого ячменя. Намолотили его больше, чем в прошлом году. Завершаем уборку озимого рапса, 95% площадей убрано. Результат эта культура показывает хороший: на 6 ц/га выше уровня прошлого года. Ожидаем и по валу набрать порядка 225 тыс. т — это более чем на 10 тыс. т больше, чем было годом ранее», — рассказал Дмитрий Городецкий.



Все районы Брестской области включились в жатву. В регионе обмолотили 31% площадей зерновых, приступили к поставкам урожая в счет госзаказа. «Не видим проблем с его обеспечением, как по зерновым культурам, так и по рапсу, — отметил первый заместитель председателя Брестского облисполкома. — Акцент по итогам сегодняшнего совещания глава государства сделал — это высокий уровень организованности, жесткая дисциплина, обеспечение качества на всех этапах работы по уборке, сохранение урожая, который удалось вырастить даже в непростых погодных условиях».



Также Дмитрий Городецкий рассказал об ущербе, который причинила сельскохозяйственным угодьям непогода. По оценкам специалистов, в Брестской области пострадало около 8,6 тыс. га. Полная гибель культур отмечена на 1,7 тыс. га. В основном речь идет о Пинском и Лунинецком районах. «Это зерновые, кукуруза. Кроме того есть отдельные пострадавшие площади рапса и льна. Стихия в большей или меньшей степени затронула семь районов. Максимально делаем то, чтобы оставшийся урожай собрать. Где есть гибель кукурузы, зерновых, там убираем, дискуем, перепахиваем и готовим площади. Посеем масличные культуры, которые позволят заготовить силос до начала сева озимых зерновых», — пояснил первый зампредседателя облисполкома.