В Алматы планируют отменить наличный расчет в общественном транспорте

«Действительно, многие люди обеспокоены тем, что гости нашего города и пенсионеры могут столкнуться с трудностями, когда у них нет возможности расплатиться наличными. Но хочу заметить, что сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичными, в том числе более 90% пенсионеров. Остальной группе пенсионеров при необходимости будет оказана помощь в получении транспортных карт», — отметил руководитель управления.