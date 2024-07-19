В Алматы планируют отменить наличный расчет в общественном транспорте

Во время внеочередной XXI сессии маслихата Алматы депутаты согласовали новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.
Руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что с введением нового тарифа планируется отменить возможность оплаты за проезд наличными. По его словам, такая мера направлена на обеспечение безопасности перевозок, поскольку позволит водителю автобуса управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.
«Действительно, многие люди обеспокоены тем, что гости нашего города и пенсионеры могут столкнуться с трудностями, когда у них нет возможности расплатиться наличными. Но хочу заметить, что сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичными, в том числе более 90% пенсионеров. Остальной группе пенсионеров при необходимости будет оказана помощь в получении транспортных карт», — отметил руководитель управления.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует несколько способов безналичного расчета: — через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах «Онай» и в 115 пунктах обслуживания клиентов;
— посредством SMS;
— через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).
«Совместно с Транспортным холдингом города Алматы мы продолжим работу по размещению информационных плакатов о возможных вариантах оплаты. Все они удобны для жителей и понятны для гостей города», — сказал Сагындык Телибаев.