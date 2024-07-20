Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край открыл торговое представительство в Узбекистане

КРАСНОЯРСК, 19 июля, ФедералПресс. Офис присутствия Красноярского края начал работу в Узбекистане. Это стало возможным благодаря участию в национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«Такие инициативы имеют ключевое значение для укрепления экономических связей и улучшения внешнеторговой деятельности Красноярского края. Уверен, что открытие первого офиса присутствия в Узбекистане — важный шаг на пути развития двусторонней торговли», — прокомментировал исполняющий обязанности главы регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства Роман Мартынов.

Представительство позволит предпринимателям Красноярского края увеличивать свое присутствие в государствах Центральной Азии. Кроме того, здесь можно получить консультационную помощь от экспертов, например, в виде анализа экспортного потенциала товара, информации об инструментах маркетингового продвижения, а также поиска конкретных партнеров.

Ранее в интервью «ФедералПресс» Евгения Пак, начальник Центра поддержки экспорта Красноярского края, рассказала, какие неожиданные товары поставляет регион за рубеж.

торговля