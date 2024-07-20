Красноярский край открыл торговое представительство в Узбекистане

Представительство позволит предпринимателям Красноярского края увеличивать свое присутствие в государствах Центральной Азии. Кроме того, здесь можно получить консультационную помощь от экспертов, например, в виде анализа экспортного потенциала товара, информации об инструментах маркетингового продвижения, а также поиска конкретных партнеров.