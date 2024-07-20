Красноярский край открыл торговое представительство в Узбекистане

«Такие инициативы имеют ключевое значение для укрепления экономических связей и улучшения внешнеторговой деятельности Красноярского края. Уверен, что открытие первого офиса присутствия в Узбекистане — важный шаг на пути развития двусторонней торговли», — прокомментировал исполняющий обязанности главы регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства Роман Мартынов.
Представительство позволит предпринимателям Красноярского края увеличивать свое присутствие в государствах Центральной Азии. Кроме того, здесь можно получить консультационную помощь от экспертов, например, в виде анализа экспортного потенциала товара, информации об инструментах маркетингового продвижения, а также поиска конкретных партнеров.
Ранее в интервью «ФедералПресс» Евгения Пак, начальник Центра поддержки экспорта Красноярского края, рассказала, какие неожиданные товары поставляет регион за рубеж.