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Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на субботу 20 июля

Национальный банк Беларуси раскрыл курсы доллара, евро и рубля РФ на субботу, 20 июля 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

На выходных Национальным банком Беларуси сохранены курс доллара, курс евро и курс российского рубля. В частности прежним остался курс на 20 июля 2024, субботу.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на 20 июля 2024, субботу, Нацбанк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,1769 рубля, 1 евро — 3,4724 BYN, 100 российских рублей — 3,6009 белорусского рубля.

Согласно субботнему валютному курсу, доллар, российский рубль и евро остались на том же уровне, что были в пятницу, 19 июля.

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