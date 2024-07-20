Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на субботу 20 июля

На выходных Национальным банком Беларуси сохранены курс доллара, курс евро и курс российского рубля. В частности прежним остался курс на 20 июля 2024, субботу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на 20 июля 2024, субботу, Нацбанк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,1769 рубля, 1 евро — 3,4724 BYN, 100 российских рублей — 3,6009 белорусского рубля.
Согласно субботнему валютному курсу, доллар, российский рубль и евро остались на том же уровне, что были в пятницу, 19 июля.