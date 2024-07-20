Курс тенге на 20−22 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: умеренное снижение цен на нефть продолжается вечером в пятницу. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:54 аст подешевели на 0,37 доллара (0,43%), до 84,74 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,32 доллара (0,39%), до 82,50 доллара за баррель. Обе марки завершают неделю в небольшом минусе, пишет Интерфакс. Негативным фактором для рынка нефти является укрепление доллара США, поскольку это снижает привлекательность сырьевых активов для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,17%, демонстрируя рост вторую сессию подряд. Также опасения инвесторов вызывает ухудшение перспектив спроса на нефть в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире. Китайская экономика во втором квартале выросла на 4,7% в годовом выражении, слабее прогнозов и хуже, чем в первом квартале.