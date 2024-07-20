Курс тенге на 20−22 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: умеренное снижение цен на нефть продолжается вечером в пятницу. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:54 аст подешевели на 0,37 доллара (0,43%), до 84,74 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,32 доллара (0,39%), до 82,50 доллара за баррель. Обе марки завершают неделю в небольшом минусе, пишет Интерфакс. Негативным фактором для рынка нефти является укрепление доллара США, поскольку это снижает привлекательность сырьевых активов для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,17%, демонстрируя рост вторую сессию подряд. Также опасения инвесторов вызывает ухудшение перспектив спроса на нефть в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире. Китайская экономика во втором квартале выросла на 4,7% в годовом выражении, слабее прогнозов и хуже, чем в первом квартале.
Металлы: цены на золото упали в пятницу более чем на 1%, тогда как доллар США укрепился. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли цен на золото на ожиданиях снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, пишет 1prime.ru. По состоянию на 12.33 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 1,7%, до 2404,34 доллара за унцию. В среду котировки выросли до рекордного максимума 2438,60 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 2%, до 2406,50 доллара. Серебро на рынке спот упало на 3,5%, до 29 долларов за унцию, платина потеряла 0,8%, до 960,10 доллара, а палладий снизился на 1,1%, до 919,51 доллара. Котировки всех трех металлов нацелены на ослабление по итогам недели.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 00:55 аст 20 июля bitcoin торговался по 67 350,00 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 5,81%, а ее капитализация составила 1,33 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 526,39 доллара, повысившись в цене на 3,51%. Капитализация этой криптовалюты составила 423,88 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,44 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 320,17 тенге.
1 азербайджанский манат 282,35 тенге.
10 армянский драм 12,37 тенге.
1 белорусский рубль 146,53 тенге.
1 бразильский реал 86,32 тенге.
10 венгерских форинтов 13,33 тенге.
1 гонконгский доллар 61,29 тенге.
1 грузинский лари 179,24 тенге.
1 датская крона 69,82 тенге.
1 дирхам ОАЭ 130,30 тенге.
1 доллар США 478,58 тенге.
1 евро 520,84 тенге.
1 индийская рупия 5,72 тенге.
1000 иранский риал 11,40 тенге.
1 канадский доллар 348,95 тенге.
1 китайский юань 65,84 тенге.
1 кувейтский динар 1565,32 тенге.
1 кыргызский сом 5,64 тенге.
1 малазийский ринггит 102,15 тенге.
1 мексиканский песо 26,68 тенге.
1 молдавский лей 27,22 тенге.
1 норвежская крона 44,08 тенге.
1 польский злотый 121,38 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 127,59 тенге.
1 российский рубль 5,44 тенге.
1 СДР 636,07 тенге.
1 сингапурский доллар 355,93 тенге.
1 таджикский сомони 45,15 тенге.
1 тайский бат 13,19 тенге.
1 турецкая лира 14,47 тенге.
100 узбекских сумов 3,82 тенге.
1 украинская гривна 11,54 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 618,23 тенге.
1 чешская крона 20,63 тенге.
1 шведская крона 44,89 тенге.
1 швейцарский франк 538,09 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,09 тенге.
100 южнокорейских вон 34,45 тенге.
1 японская иена 3,04 тенге.