Газификацию Астаны завершат к 2025 году

18 июля 2024 года во время отчетной встречи с населением Астаны министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе региона, сообщает пресс-служба министерства.
Газификация города Астаны является одним из приоритетных направлений ведомства. Строить газораспределительные сети будут в три этапа.
При численности населения 1,4 млн человек подлежат к газификации 300 тыс. человек.
Уже в 2021 году завершено строительство первой очереди и двух пусковых комплексов второй очереди, что позволило более чем 200 тыс. жителям города получить доступ к природному газу. На текущий год запланировано завершение второй очереди газификации, а также начало реализации третьей очереди.
На реализацию третьей очереди газификации, которой предусмотрено строительство газораспределительной станции мощностью 350 тыс. м3/час, в текущем году из республиканского бюджета и из средств АО «ФНБ “Самрук-Казына” выделено 10,5 млрд тенге.
«Газификация города Астаны ведется согласно утвержденной Дорожной карте и будет завершена к 2025 году. Все вопросы находятся на постоянном контроле Правительства», — резюмировал министр.
Также он сказал, что в столице в зоне централизованного теплоснабжения тепловую энергию выдают ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и шесть районных котельных АО «Астана-Энергия».
Установленная электрическая мощность электрических станций города Астаны составляет 622 МВт, тепловая мощность — порядка 2 971 тыс. Гкал/час.
АО «Астана РЭК» являющаяся региональной электросетевой компанией имеет в своих активах 6042,3 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи. На балансе предприятия имеется 1 781 подстанций.
В 2023 году за счет средств республиканского бюджета запустили первую очередь ТЭЦ-3, газовые котельные «Юго-Восток» и «Туран» тепловой мощностью 1175 Гкал/час, что позволило исключить дефицит в тепловой энергии столицы.
На 2024 год по проекту ТЭЦ-3 будут выполнены работы, связанные с угольной частью и благоустройством. Завершение проекта ожидается в 2025 году. Ввод дополнительных 480 Гкал тепловых мощностей позволит обеспечить теплом растущую потребность в столице в тепловых мощностях.