Газификацию Астаны завершат к 2025 году

Уже в 2021 году завершено строительство первой очереди и двух пусковых комплексов второй очереди, что позволило более чем 200 тыс. жителям города получить доступ к природному газу. На текущий год запланировано завершение второй очереди газификации, а также начало реализации третьей очереди.