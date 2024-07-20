В Хабаровском крае начали ремонт дороги к Комсомольску-на-Амуре

Специалисты приступили к ремонту участка с 50-го по 139-й км на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. В рамках проекта на объекте выполнят устройство дорожной одежды с использованием метода холодной регенерации. Он заключается в укреплении основания органоминеральной смесью с применением специальной машины — ресайклера. Эта технология позволяет существенно увеличить прочность дороги.