Reuters узнал о провале плана США по выпуску ракет для Patriot в Японии

Пентагон надеется увеличить производство с примерно 500 ракет PAC в год до более чем 750 в год по всему миру, причем сделать это как можно скорее, рассказал агентству источник, осведомленный с оборонными планами США. Это происходит на фоне конфликта на Украине и увеличения поставок перехватчиков Киеву, отмечает Reuters.