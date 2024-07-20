Столичные предприятия ищут работников. Какие зарплаты предлагают

РУП «Белпочта» ищет операторов связи для работы в производственных цехах и почтальонов. Платить готовы от 1 100 рублей. Зарплату от 1 400 рублей предлагают специалистам по почтовой деятельности. Требуется среднее специальное образование по группе специальностей «почтовая связь» либо общее среднее образование и стаж работы в организациях связи не менее 2 лет.