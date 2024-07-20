Столичные предприятия ищут работников. Какие зарплаты предлагают

В 10-ю городскую клиническую больницу требуется медицинская сестра-анестезист со средним специальным образованием. Заработная плата — от 970 рублей и выше. Также требуются санитары на зарплату от 700 рублей.
В филиале «Автобусный парк № 7» нужны слесари по ремонту автомобилей с зарплатой от 1 439 рублей. Водителю категории D предлагают от 2 000 рублей. Диспетчеру со средним специальным образованием готовы платить от 1 611 рублей.
Фрезеровщику 3−4-го разряда и слесарю-ремонтнику 4-го разряда на ОАО «Амкодор» обещают зарплаты по 1 300 рублей, трактористу — 1 500. Кладовщик может претендовать на 900 рублей.
РУП «Белпочта» ищет операторов связи для работы в производственных цехах и почтальонов. Платить готовы от 1 100 рублей. Зарплату от 1 400 рублей предлагают специалистам по почтовой деятельности. Требуется среднее специальное образование по группе специальностей «почтовая связь» либо общее среднее образование и стаж работы в организациях связи не менее 2 лет.
ОАО «Камволь» предлагает вакансии чистильщиков тканей и изделий. Можно без опыта работы. Зарплатное ожидание — 1 150 рублей. Также всему необходимому готовы обучить реставратора готовой продукции и ткача, зарплата — 1 300 и 1500 рублей соответственно. Иногородним предоставят комнату (койко-место) в общежитии. На заработную плату в 1 400 рублей может претендовать портной 6-го разряда с профессионально-техническим образованием.
Пекарей и поваров готовы принять на работу в УП «Комбинат питания “Витаминка”. Работодатель обещает платить от 1 500 рублей. Также здесь нуждаются в кладовщиках на зарплату от 1 620 рублей. Необходимо иметь 4−5-й разряд и общее базовое образование или специально-техническое образование.
На зарплату в 1 550 рублей могут рассчитывать бармены и члены бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана) в УП «КСБ Виктори Рестораны». Чуть меньше зарплата у уборщиков помещений — 1 155 рублей.
Без опыта работы можно претендовать на должность кухонного рабочего, мойщика посуды или уборщика помещений в государственном предприятии «КШП города Минска». Зарплатное ожидание — 900 рублей. Необходимо сделать санитарную справку. Также есть вакансия повара с зарплатой 1 200 рублей. Есть возможность обучить нового сотрудника всем необходимым навыкам.
ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» ищет диспетчеров со знанием компьютера и опытом работы. Заработная плата — от 990 рублей. Также открыты вакансии на должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования и слесаря-ремонтника с зарплатой 1 510 и 1 240 рублей соответственно. Маляру готовы платить от 1 380 рублей.
Самые высокие зарплаты предлагает ОАО «МТЗ». Так, мастер по ремонту оборудования с высшим образованием претендует на 912 рублей. Уборщику помещений заплатят 1 150 рублей. Слесарь ремонтник получит 2 000 рублей. Токари и операторы станков с программным управлением — по 2 500 рублей.
На заработную плату от 1 500 рублей могут рассчитывать слесари-ремонтники на ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова». Чуть меньше готовы платить малярам — 1 400 рублей. Грузчикам и транспортировщикам обещают от 900 рублей.
Медицинских сестер и санитаров ищут в УЗ «Городской клинический родильный дом № 2». Зарплатное ожидание — 1 600 и 1 300 рублей соответственно.