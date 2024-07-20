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Белстат сказал, что 18 тысяч новых квартир построили за январь-июнь в Беларуси

Белстат сказал, сколько новых квартир построили в Беларуси в январе-июне 2024.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, что 18 тысяч новых квартир построили за январь-июнь в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Национального статистического комитета.

В сообщении говорится, что за период с января по июнь 2024 года организациями всех форм собственности в стране было построено 18,3 тысячи новых квартир. В ведомстве добавили, что в эксплуатацию ввели 1 687,5 тысячи квадратных метров общей площади жилья.

Сообщается, что для белорусов, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, было введено в эксплуатацию 564,9 тысячи квадратных метров общей площади, или 33,5% об общего объема введенного жилья.

Кроме того, сказано, что из общего объема введенного жилья для белорусов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, за указанный период построили 363,6 тысячи квадратных метров.

В Белстате отметили, что для многодетных семей было введено 213,3 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Также говорится, что в сельских населенных пунктах в эксплуатацию удалось ввести 586,7 тысячи квадратов общей площади жилья. Речь идет про 34,8% от общего ввода по стране.

экономика
недвижимость