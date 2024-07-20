Белстат сказал, что 18 тысяч новых квартир построили за январь-июнь в Беларуси

В сообщении говорится, что за период с января по июнь 2024 года организациями всех форм собственности в стране было построено 18,3 тысячи новых квартир. В ведомстве добавили, что в эксплуатацию ввели 1 687,5 тысячи квадратных метров общей площади жилья.