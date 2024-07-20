Рост мирового спроса на электроэнергию в 2024—2025 годах станет самым высоким за последние 20 лет

Эксперты приводят несколько причин для этого. Основные — активный экономический рост и изменение климата. Отдельно отмечается широкое распространение технологий, использующих электричество, таких как электромобили и тепловые насосы. В 2024 году спрос вырастет на 4%, что почти в два раза больше по сравнению с 2023 годом. По расчетам энергетиков, в 2025 году рост составит не менее 4%.
МЭА также прогнозирует рост возобновляемых источников электроэнергии. Их доля в мировой энергетике ожидаемо вырастет с 30% в 2023 до 35% в 2025. Однако эксперты не ждут, что люди перестанут использовать традиционные энергоносители. В качестве примера, они привели возросший спрос на электроэнергию, полученную углем и мазутой в Китае и Индии, но природе это не будет угрожать — воздействие электростанций на природу будет планомерно снижаться к 2025 году.
Отдельно отмечается возросший спрос на охлаждение из-за климата. В частности, с приходом жары процент энергопотребления в среднем увеличился на 7%.