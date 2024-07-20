Рост мирового спроса на электроэнергию в 2024—2025 годах станет самым высоким за последние 20 лет

МЭА также прогнозирует рост возобновляемых источников электроэнергии. Их доля в мировой энергетике ожидаемо вырастет с 30% в 2023 до 35% в 2025. Однако эксперты не ждут, что люди перестанут использовать традиционные энергоносители. В качестве примера, они привели возросший спрос на электроэнергию, полученную углем и мазутой в Китае и Индии, но природе это не будет угрожать — воздействие электростанций на природу будет планомерно снижаться к 2025 году.