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Рост мирового спроса на электроэнергию в 2024—2025 годах станет самым высоким за последние 20 лет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Международном энергетическом агентстве заявили, что рост мирового спроса на электричество заметно вырастет в этом и следующем году и станет самым высоким за последние 20 лет, передает корреспондент Podrobno.uz.

Эксперты приводят несколько причин для этого. Основные — активный экономический рост и изменение климата. Отдельно отмечается широкое распространение технологий, использующих электричество, таких как электромобили и тепловые насосы. В 2024 году спрос вырастет на 4%, что почти в два раза больше по сравнению с 2023 годом. По расчетам энергетиков, в 2025 году рост составит не менее 4%.

МЭА также прогнозирует рост возобновляемых источников электроэнергии. Их доля в мировой энергетике ожидаемо вырастет с 30% в 2023 до 35% в 2025. Однако эксперты не ждут, что люди перестанут использовать традиционные энергоносители. В качестве примера, они привели возросший спрос на электроэнергию, полученную углем и мазутой в Китае и Индии, но природе это не будет угрожать — воздействие электростанций на природу будет планомерно снижаться к 2025 году.

Отдельно отмечается возросший спрос на охлаждение из-за климата. В частности, с приходом жары процент энергопотребления в среднем увеличился на 7%.

экономика
энергетика