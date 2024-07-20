Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург

Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург было подписано 5 июля, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Там по этапам, но строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы уже в этом году», — сказал Старовойт на вопрос о сроках начала масштабного строительства магистрали ВСМ Москва-Санкт-Петербург после того, как недавно было подписано концессионное соглашение.
По его словам, вчера в правительстве было одно из первых совещаний после подписания концессии. Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства, активно принимают участие регионы, уточняется трассировка, расположение транспортно-пересадочных узлов, потому что это напрямую будет влиять на пассажиропоток, удобство, безопасность.
«Эти моменты сейчас все уточняются», — сказал Старовойт.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Росжелдор ранее сообщал, что строительство ВСМ будет вестись в рамках концессионного соглашения, где концендентом выступает Росжелдор, а концессионером — ООО «ВСМ Две столицы», учредителем которого является АО «УК ВСМ Две столицы», созданное правительством Москвы и ЗАО «Лидер».