Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург

«Там по этапам, но строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы уже в этом году», — сказал Старовойт на вопрос о сроках начала масштабного строительства магистрали ВСМ Москва-Санкт-Петербург после того, как недавно было подписано концессионное соглашение.