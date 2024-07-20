Хуснуллин в Татарстане осмотрел с вертолета стройку трассы Шали — Бавлы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин облетел на вертолете строящуюся в Татарстане трассу Шали — Бавлы.
Осмотрев ход строительства первой платной трассы в Татарстане, вице-премьер России поделился впечатлениями от увиденного на своей страничке в соцсетях.
«Трасса станет логичным продолжением М-12 и станет важной перемычкой между М-5 и М-7, — отметил значение новой магистрали Марат Хуснуллин. — Улучшим транспортную инфраструктуру региона и плюс дополнительный трафик придет на М-12, людям станет удобнее ехать до Москвы и дальше до Питера».
Вице-премьер РФ сказал также, что закончить строительство Шали — Бавлы должны в этом году. Марат Хуснуллин отметил, что дорога строится с привлечением как средств федерального и региональных бюджетов, так и внебюджетных средств.