Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуснуллин в Татарстане осмотрел с вертолета стройку трассы Шали — Бавлы

Первую в Татарстане платную автодорогу должны закончить уже в 2024 году.

Источник: Telegram-канал Марата Хуснуллина

Вице-премьер России Марат Хуснуллин облетел на вертолете строящуюся в Татарстане трассу Шали — Бавлы.

Осмотрев ход строительства первой платной трассы в Татарстане, вице-премьер России поделился впечатлениями от увиденного на своей страничке в соцсетях.

«Трасса станет логичным продолжением М-12 и станет важной перемычкой между М-5 и М-7, — отметил значение новой магистрали Марат Хуснуллин. — Улучшим транспортную инфраструктуру региона и плюс дополнительный трафик придет на М-12, людям станет удобнее ехать до Москвы и дальше до Питера».

Вице-премьер РФ сказал также, что закончить строительство Шали — Бавлы должны в этом году. Марат Хуснуллин отметил, что дорога строится с привлечением как средств федерального и региональных бюджетов, так и внебюджетных средств.

строительство