Нацбанк Беларуси установил курс доллара и евро на воскресенье 21 июля

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, Нацбанк определил следующие курсы валют на 21 июля, воскресенье: 1 доллар США равен 3,1769 рубля, 1 евро — 3,4724 BYN, 100 российских рублей — 3,6009 белорусского рубля.
Таким образом, на воскресенье, 21 июля 2024, курсы не изменились в сравнении с установленными накануне — на субботу, 20 июля.