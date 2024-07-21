Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Беларуси установил курс доллара и евро на воскресенье 21 июля

Национальный банк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 21 июля 2024, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, Нацбанк определил следующие курсы валют на 21 июля, воскресенье: 1 доллар США равен 3,1769 рубля, 1 евро — 3,4724 BYN, 100 российских рублей — 3,6009 белорусского рубля.

Таким образом, на воскресенье, 21 июля 2024, курсы не изменились в сравнении с установленными накануне — на субботу, 20 июля.

экономика
валюта