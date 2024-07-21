В Красноярском крае за последние полгода построили более полумиллиона квадратных метров жилья

В Красноярском крае за 6 месяцев построили 589 000 кв. метров жилья: 413 000 кв. метров частных домов, 176 000 кв. метров многоквартирных домов.
Указ Президента РФ о национальных целях развития предполагает обеспечение россиян жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году.
«Использование инструментов комплексного развития территорий, строительство социального жилья для бюджетников, детей-сирот, переселения из аварийного жилья, появление социальной инфраструктуры, наличие государственной поддержки, льготной ипотеки для граждан способствует росту жилищного строительства», — пояснил Михаил Заскалько, министр строительства и ЖКХ.
Немного статистики для сравнения: по итогам 2023 г обеспеченность жильём на человека в Красноярске составила 25,9 кв.м., в Москве 22,2 кв.м., в Томске 26,6 кв.м., в среднем по России — 28,8 кв.м.