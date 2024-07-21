Дно нащупали. Ждать ли россиянам снижения цены на «квадратный метр»?

Сейчас правительство РФ думает, как простимулировать продажи жилья. В частности, рассматривает возможность продажи жилья в рассрочку и лизинг, а также варианты использования ссудо-сберегательных касс. Крупнейшие банки обсуждают возможность создания Фондов арендного жилья, а также аренды квартир с правом выкупа. — На сегодня у многих застройщиков не такая большая рентабельность. Чтобы не разориться, когда продаж совсем не будет, я думаю, они будут вынуждены снижать цены на жильё, — говорит эксперт. — Другого выхода не вижу. Или продаж не будет (а дом уже сдан в эксплуатацию — банк требует деньги назад). По мнению десяти крупнейших российских компаний, цены на «первичку» могут упасть от 10 до 50%. Когда это произойдет, сложно сказать. Но дай бог, чтобы это не произошло, потому что это чревато обвалом рынка. Я думаю, будут приняты иные меры. Могут быть созданы фонды арендного жилья. Предполагается, что их будет три от крупнейших банков. Постепенно деньги будут возвращаться. Кроме того, жильё может быть продано в рассрочку не под такие большие банковские проценты. Возврат денег в этом случае затянется примерно на 10−12 лет, но они вернутся. Третье — могут ввести рассрочку с правом выкупа. Мало того, что человек арендует квартиру, он постепенно её выкупает. Механизмы сейчас обсуждаются. Выход обязательно будет найден. Что касается малогабаритного жилья — это беда. Некоторые компании дошли до студий в 20 «квадратов». Но это не жильё! Президент поставил задачу народоумножения. В крохотных квартирах «народоумножаться» никто не будет. Коэффициент рождаемости в таких «клетушках» всего 1, 2 — 1, 7. То есть, на три квартиры рождается один ребёнок. Я много лет работал в совете директоров крупнейшей российской компании, которая строит индивидуальные дома. Вот там коэффициент рождаемости 2, 5 — 3. То есть, в одной семье — 2−3 ребенка. Будущее за индивидуальным жильём.