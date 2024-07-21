Более 18 тысяч квартир построили в Беларуси с начала года

Как сообщают риелторы, за первое полугодие 2024-го стоимость квартир на вторичке в Минке увеличилась на 7%, в новостройках — на 11%. Сейчас цена квадратного метра в новых домах столицы колеблется в районе 1470 долларов. На рынке «бэушек» — $1480. Последний раз такое было в 2015 и 2013 годах соответственно. Этому способствовал очень активный спрос в первой половине года.