Более 18 тысяч квартир построили в Беларуси с начала года

За январь — июнь строительные организации страны возвели 18,3 тысячи новых квартир. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено почти 565 тысяч «квадратов» жилья. Из этого числа порядка 364 тысячи метров — для очередников, строящихся с использованием господдержки.
Также за первое полугодие строители ввели в эксплуатацию чуть более 213 тысячи квадратных метров жилья для многодетных семей.
В сельской местности построено почти 587 тысяч «квадратов» жилой недвижимости — это порядка 35% от общего ввода по республике.
Кроме того, за полгода было построено почти 850 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов.
Жилье подорожало
Как сообщают риелторы, за первое полугодие 2024-го стоимость квартир на вторичке в Минке увеличилась на 7%, в новостройках — на 11%. Сейчас цена квадратного метра в новых домах столицы колеблется в районе 1470 долларов. На рынке «бэушек» — $1480. Последний раз такое было в 2015 и 2013 годах соответственно. Этому способствовал очень активный спрос в первой половине года.
Специалисты прогнозируют: втором полугодии цены на квартиры в Минске будут расти примерно на 1% ежемесячно.