Эксперт рассказал, как снизить зависимость от нефтяного экспорта

«Основным инструментом снижения зависимости и диверсификации экономики нефтяных стран является резервирование доходов от нефти и газа в специальных фондах на “черный” день (аналог ФНБ в России), а также их целевое направление на развитие инфраструктуры, создание условий для инвестиций в новые отрасли», — рассказал эксперт.
Как отметил Амирагян, долгосрочные перспективы мирового спроса на нефть зависят прежде всего от скорости развития альтернативных, то есть «зеленых», технологий в различных секторах экономики, а также характера реализуемой климатической политики в отдельных регионах и мире в целом.
При этом в наиболее «приятном» для нефтяных стран варианте мировой спрос на нефть в перспективе десяти-двадцати и более лет, скорее всего, останется без значительных изменений, но существует также вполне вероятный сценарий перехода к снижению спроса, хотя и небольшими темпами, объяснил эксперт.
Энергопереход и ограничение спроса на нефть в будущем будут приводить к относительно невысоким ценам на «черное золото», что может существенно сократить доходы нефтяных стран. Поэтому для них важно уже сейчас задумываться о том, как выстраивать свою экономику в будущем.
«Однако для большинства нефтяных стран со средним и низким уровнем доходов (например, в Африке) энергопереход и необходимость перестраивания экономики может протекать более болезненно, так как у них отсутствуют лишние финансовые ресурсы для реализации долгосрочной политики по диверсификации экономики», — добавил Амирагян.
ГЕОГРАФИЯ «НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ»
Чтобы оценить зависимость стран от конкретной отрасли или ресурса, используют различные показатели.
Так, Всемирный банк публикует оценку доли ренты от отдельных ресурсов в ВВП по странам. Расчетный показатель ренты представляет собой разницу между ценой продукта и средней стоимостью его производства. Наиболее зависимыми от нефти экономиками мира в 2021 году являлись Ливия, Ирак, Республика Конго, Ангола, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Гайана, Азербайджан, где доля нефтяной ренты в ВВП составляла более 20%. В прочих нефтяных странах Персидского залива показатель оказался ниже — 10−15%, а в России — около 10%.
Часто имеет смысл рассматривать зависимость от нефти вместе с природным газом, отметил эксперт. По данным Всемирного банка, в 2021 году наиболее «газовыми» экономиками мира с показателем доли газовой ренты в ВВП более 10% были Бруней, Катар и Узбекистан. Первые две страны вышли на такие показатели за счет развития производства и экспорта СПГ, а Узбекистан — крупный региональный производитель с высоким значением газа в экономике. В России показатель был равен 6%.
«Если рассматривать роль суммарно нефти и газа в экономике, то лидерами в мире являлись нефтяные страны с низкой диверсификацией экономики (Ливия — 61%, Ирак — 43%, Республика Конго — 35%, Азербайджан — 30%), а в России показатель составил 15%», — добавил Амирагян.
Также оценивать степень зависимости экономики страны от нефти можно по ее доле в доходах национального бюджета.
Как отметил эксперт, если рассматривать страны со средним уровнем доходов и ниже, то наибольшая зависимость национального бюджета от нефтегазовых доходов с показателем более 50%, по данным на вторую половину 2010-х годов, отмечалась в Ираке, Экваториальной Гвинее, Ливии, Азербайджане, Анголе, Республике Конго, то есть в странах с явным преобладанием нефтегазового сектора и отсутствием соразмерных ему прочих секторов экономики. В России показатель оценивался чуть более 20%, что ниже значения в Казахстане (около 30%) и на уровне Мексики.
ПРИМЕРЫ УСПЕХА
Ряд стран уже преуспели в вопросах снижения зависимости своей экономики от нефти за счет диверсификации, ярким примером является Норвегия, а сравнительно новым — ОАЭ, рассказал эксперт ЦСР. Также, по данным Всемирного банка по доле нефтяной ренты в ВВП за 2000−2021 годы, наибольшее снижение отмечается в ряде стран Персидского залива (Кувейт, ОАЭ, Оман, Катар, Саудовская Аравия), которым за этот период удалось на фоне растущих мировых цен на нефть и расширения ее производства значительно снизить вклад нефтяной отрасли в экономику.
Кроме того, к успешным примерам частичного «слезания с “нефтяной иглы” Амирагян отнес Индонезию, Малайзию, Нигерию, Анголу, Казахстан, а также Россию, где за 2000−2021 годы доля нефтяной ренты в ВВП снизилась с 15% до 10%, прежде всего за счет диверсификации экономики и опережающего роста таких отраслей, как агропромышленный комплекс, машиностроение, металлургия, сектор услуг.
«В качестве приоритетных направлений для опережающего развития экономики выступают обрабатывающая промышленность, в том числе связанная с использованием нефти, туризм, сельское хозяйство, финансовые и логистические услуги», — заключил эксперт.