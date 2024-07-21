Эксперт рассказал, как снизить зависимость от нефтяного экспорта

Как отметил эксперт, если рассматривать страны со средним уровнем доходов и ниже, то наибольшая зависимость национального бюджета от нефтегазовых доходов с показателем более 50%, по данным на вторую половину 2010-х годов, отмечалась в Ираке, Экваториальной Гвинее, Ливии, Азербайджане, Анголе, Республике Конго, то есть в странах с явным преобладанием нефтегазового сектора и отсутствием соразмерных ему прочих секторов экономики. В России показатель оценивался чуть более 20%, что ниже значения в Казахстане (около 30%) и на уровне Мексики.