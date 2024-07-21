Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда идет молдавский орех: специалисты заявляют об удвоении экспорта за год

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. География и объемы экспорта молдавского грецкого ореха расширяются, заявляют отечественные ореховоды.

Источник: Sputnik.md

В прошлом году в Турцию, Албанию, Румынию и Италию было поставлено около трех тысяч тонн грецких орехов, сообщили в Ассоциации ореховодов Молдовы.

Как отметил в интервью президент ассоциации Олег Тырсынэ, цифра экспорта еще пять лет назад не превышала 300 тонн. По его словам, молдавским фермерам выгоднее поставлять орех в скорлупе.

«В целом, если смотреть по сравнению с 2022 годом, то рост экспорта грецкого ореха в скорлупе практически удвоился, это плюс 100 процентов, и я убежден, что данная тенденция будет сохраняться».

отметил Тырсынэ.

Экспорт из Молдовы ореха в скорлупе вырос с 1,45 тысячи тонн в 2022 году до 2,93 тысячи тонн — в 2023-м.

В прошлом сезоне одним из крупнейших покупателей молдавского грецкого ореха — как ядра, так и в скорлупе — стала Румыния.

экономика