Куда идет молдавский орех: специалисты заявляют об удвоении экспорта за год

В прошлом году в Турцию, Албанию, Румынию и Италию было поставлено около трех тысяч тонн грецких орехов, сообщили в Ассоциации ореховодов Молдовы.
Как отметил в интервью президент ассоциации Олег Тырсынэ, цифра экспорта еще пять лет назад не превышала 300 тонн. По его словам, молдавским фермерам выгоднее поставлять орех в скорлупе.
«В целом, если смотреть по сравнению с 2022 годом, то рост экспорта грецкого ореха в скорлупе практически удвоился, это плюс 100 процентов, и я убежден, что данная тенденция будет сохраняться».
Экспорт из Молдовы ореха в скорлупе вырос с 1,45 тысячи тонн в 2022 году до 2,93 тысячи тонн — в 2023-м.
В прошлом сезоне одним из крупнейших покупателей молдавского грецкого ореха — как ядра, так и в скорлупе — стала Румыния.