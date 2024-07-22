Проблема расселения аварийных домов в Петербурге требует срочного решения

Власти города обещают решить эту проблему в 2024 году, но только для домов, которые были признаны аварийными до 2022 года.
В 2022 году успешно завершился первый этап программы расселения аварийных домов. Начался новый этап, в который вошли 19 домов, признанных аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.
Недавно Госдума приняла закон, который изменил правила застройки. Теперь власти могут выдавать разрешения на строительство и предоставлять земельные участки по новым правилам. Но эти изменения не решили все проблемы. Федеральные и региональные законы не согласованы по финансам, что важно для Петербурга с его сложной застройкой. Ситуация с аварийными домами в центре города также отличается от района к району.