Проблема расселения аварийных домов в Петербурге требует срочного решения

Недавно Госдума приняла закон, который изменил правила застройки. Теперь власти могут выдавать разрешения на строительство и предоставлять земельные участки по новым правилам. Но эти изменения не решили все проблемы. Федеральные и региональные законы не согласованы по финансам, что важно для Петербурга с его сложной застройкой. Ситуация с аварийными домами в центре города также отличается от района к району.