Нацбанк Беларуси заметно снизил курс евро на понедельник 22 июля

После выходных Национальный банк Беларуси скорректировал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 22 июля 2024, понедельник.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
После выходных Нацбанк определил следующие курсы валют на 22 июля, понедельник: 1 доллар США равен 3,1710 рубля, 1 евро — 3,4496 BYN, 100 российских рублей — 3,5926 белорусского рубля.
На 22 июля 2024 курсы трех основных валют скорректированы в сторону уменьшения в сравнении с установленными накануне курсами. Заметнее всего снизился курс евро — единовременно более чем на две копейки.
Так, в сравнении с установленными на воскресенье, 21 июля, валютными курсами после снижения курсы изменены: 1 доллара США потерял 0,0059 белрубля, 1 евро стал легче на 0,0228 белрубля, а 100 российских рублей — 0,0083 белрубля.