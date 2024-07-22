В Минтруда Беларуси разъяснили, как рассчитывают индивидуальный коэффициент пенсионера, который влияет на пенсию

Индивидуальный коэффициент заработка рассчитывается для каждого новоиспеченного пенсионера. Это соотношение его ежемесячного фактического заработка за последние 30 лет работы и средней заработной платы работников по стране за те же месяцы и годы. Индивидуальный коэффициент заработка высчитывают не за год, а за каждый месяц, то есть за 360 месяцев.
От чего зависит индивидуальный коэффициент заработка в Беларуси
Индивидуальный коэффициент заработка зависит от числа проработанных лет и величины зарплат в эти годы. Чем больше и того и другого — тем лучше и сытнее будете жить на пенсии.
Обязательным условием для получения пенсии является страховой стаж, то есть время, когда человек и компания, где он трудился, уплачивали страховые взносы в Фонд соцзащиты населения. Для людей, которые будут выходить на пенсию в 2025 году, страховой стаж будет равняться 20 годам. Это не обязательно 20 лет без перерыва, а 20 лет за все время работы. При этом подтвердить уплату страховых взносов после 1 июля 1998 года и до момента выхода на пенсию надо будет в обязательном порядке, а вот до лета 1998 подтверждать страховой стаж не надо — надо лишь иметь справку о зарплате.
При этом надо помнить, что 1 января 2023 года в Беларуси началась эра индивидуального или персонифицированного учета, когда все сведения о зарплате и страховых взносах стали собираться централизованно и точно. Это значительно упростит будущем пенсионерам сбор справок с предыдущих мест работы, по крайней мере за последние 20 с лишним лет все сведения имеются точно.
Как рассчитывают индивидуальный коэффициент заработка в Беларуси
Зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская в интервью агентству «Минск-Новости» рассказала, что максимально возможный индивидуальный коэффициент — 5,0. При том, что индивидуальный коэффициент 1,0 говорит о том, что человек на всем протяжении работы получал примерно среднюю зарплату по стране.
«За каждый год стажа сверх 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин пенсия увеличивается на 1% (в пределах 75%). При этом женщинам за стаж от 30 до 40 лет, а мужчинам от 35 до 45 лет размер пенсии увеличивается за каждый указанный год дополнительно».
В свою очередь, как пояснили БелТА в главном управлении пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты, если зарплата за последние 20−30 лет работы была в два раза выше средней по стране, то индивидуальный коэффициент заработка составит 2,0, если наполовину ниже средней — 0,5.
Например, у женщины, имевшей в течение 20 лет работы перед назначением пенсии заработок, сопоставимый со средним по стране, размер пенсии в зависимости от стажа будет варьироваться и довольно значительно. Самый большой разрыв, между 20 и 40 годами стажа, между 20 и 30 годами он менее значителен.
Пенсии по возрасту назначаются в размере 55% среднемесячного заработка, но не ниже минимального размера пенсии, об этом напоминает информация на сайте Комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома.
При этом, если мужчина имеет больше 35 лет стажа работы, то его пенсия увеличиваются за каждый полный год на 1% среднемесячного заработка, но не менее чем на 0,7% средней зарплаты работников в республике, применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера. А для мужчин, достигших 63 лет и имеющих стаж работы 45 лет и более, такое увеличение пенсии начиная с 26-го года стажа работы. Аналогичный вариант расчета пенсии и для женщин, но у них требуется меньше лет, 30 и 40 лет стажа.
«В связи с ростом средней заработной платы работников в республике производится корректировка фактического заработка пенсионера путем умножения средней заработной платы работников в республике, применяемой для назначения и перерасчета пенсий, на индивидуальный коэффициент заработка пенсионера».
Как рассчитывается пенсия в Беларуси, 2024
При расчете пенсии заработок пенсионера осовременивают. Для этого берется величина средней зарплаты работников за определенный месяц и умножается на индивидуальный коэффициент. Так, средняя заработная плата работников, применяемая при назначении и перерасчете трудовых пенсий в июле 2024 — 1 668,15 ₽ Эту сумму умножают на индивидуальный коэффициент пенсионера, например, он равняется 1,1 и получается 1834,9 рубля. Это осовремененный заработок пенсионера. От него идут расчеты пенсии дальше с учетом ограничений по статье 56 Закона «О пенсионном обеспечении».
Пенсии исчисляются по установленным нормам в процентах к откорректированному в связи с ростом средней заработной платы работников в республике фактическому заработку, который граждане получали перед обращением за пенсией.
При этом заработок не свыше 130% средней зарплаты работников в республике, применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера, в пределах 10% указанной величины учитывается полностью, а в пределах каждых последующих 10% — соответственно в размере 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10%. Заработок в пределах от 130 до 400% (до 500%- при стаже работы 36 лет и более у мужчин и 31 год и более у женщин) средней зарплаты работников в республике, применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера, учитывается в размере 10% процентов. Полученная таким образом сумма считается заработком, из которого исчисляется пенсия.
При расчете пенсии учитывается, конечно, и стаж работы. Подробный калькулятор расчета пенсий при разных индивидуальных коэффициентах, разном стаже работы — выставлен на сайте Комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома.