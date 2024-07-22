В Минтруда Беларуси разъяснили, как рассчитывают индивидуальный коэффициент пенсионера, который влияет на пенсию

Обязательным условием для получения пенсии является страховой стаж, то есть время, когда человек и компания, где он трудился, уплачивали страховые взносы в Фонд соцзащиты населения. Для людей, которые будут выходить на пенсию в 2025 году, страховой стаж будет равняться 20 годам. Это не обязательно 20 лет без перерыва, а 20 лет за все время работы. При этом подтвердить уплату страховых взносов после 1 июля 1998 года и до момента выхода на пенсию надо будет в обязательном порядке, а вот до лета 1998 подтверждать страховой стаж не надо — надо лишь иметь справку о зарплате.