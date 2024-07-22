Мишустин инспектирует стройки новых аэровокзалов Дальнего Востока

Там он ознакомится с планами развития инфраструктуры Хабаровского аэропорта, посетит завод энергетического машиностроения АО «Дальэнергомаш» и Дальневосточный государственный университет путей сообщения, а также встретится с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, сообщает ИА PrimaMedia.
В последний раз Хабаровский край Мишустин приезжал летом 2021 года. В новой поездке сопровождать главу правительства будут министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта РФ Роман Старовойт и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
21 мая председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Ярослав Аширов заявил, что строительная готовность нового терминала международных авиалиний аэропорта Хабаровска составляет более 80%.
Ожидается, что с вводом терминала международных авиалиний аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровска станет самым крупным на Дальнем Востоке — его площадь составит 48 тысяч кв. м., что больше, чем у введенного в 2023 году аэровокзала Южно-Сахалинска. Пропускная способность аэропорта Хабаровска превысит 1,8 тысяч пассажиров в час. Старое здание международного аэровокзала аэропорта Хабаровска, построенное в 1992 году, останется авиационным объектом и при необходимости будет задействовано при обслуживании чартерных рейсов.
Возможный запуск рейса в японскую Осаку будет востребован при доступных тарифах.
Площадь нового терминала аэропорт Магадан (Сокол) превысит 14 тысяч кв. м. Его пропускная способность — 800 пассажиров в час (существующий терминал способен обслужить лишь 600 пассажиров в час). Новый аэровокзал в Магадане планируется ввести в строй до конца 2024 года.
В Магадане Мишустин находился с рабочей поездкой