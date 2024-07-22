Мишустин инспектирует стройки новых аэровокзалов Дальнего Востока

Ожидается, что с вводом терминала международных авиалиний аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровска станет самым крупным на Дальнем Востоке — его площадь составит 48 тысяч кв. м., что больше, чем у введенного в 2023 году аэровокзала Южно-Сахалинска. Пропускная способность аэропорта Хабаровска превысит 1,8 тысяч пассажиров в час. Старое здание международного аэровокзала аэропорта Хабаровска, построенное в 1992 году, останется авиационным объектом и при необходимости будет задействовано при обслуживании чартерных рейсов.