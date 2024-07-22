Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин инспектирует стройки новых аэровокзалов Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин после рабочей поездки в Магадан посетит Хабаровск 22—23 июля.

Источник: РИА "Новости"

Там он ознакомится с планами развития инфраструктуры Хабаровского аэропорта, посетит завод энергетического машиностроения АО «Дальэнергомаш» и Дальневосточный государственный университет путей сообщения, а также встретится с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, сообщает ИА PrimaMedia.

В последний раз Хабаровский край Мишустин приезжал летом 2021 года. В новой поездке сопровождать главу правительства будут министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта РФ Роман Старовойт и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

21 мая председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Ярослав Аширов заявил, что строительная готовность нового терминала международных авиалиний аэропорта Хабаровска составляет более 80%.

Ожидается, что с вводом терминала международных авиалиний аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровска станет самым крупным на Дальнем Востоке — его площадь составит 48 тысяч кв. м., что больше, чем у введенного в 2023 году аэровокзала Южно-Сахалинска. Пропускная способность аэропорта Хабаровска превысит 1,8 тысяч пассажиров в час. Старое здание международного аэровокзала аэропорта Хабаровска, построенное в 1992 году, останется авиационным объектом и при необходимости будет задействовано при обслуживании чартерных рейсов.

Возможный запуск рейса в японскую Осаку будет востребован при доступных тарифах.

Площадь нового терминала аэропорт Магадан (Сокол) превысит 14 тысяч кв. м. Его пропускная способность — 800 пассажиров в час (существующий терминал способен обслужить лишь 600 пассажиров в час). Новый аэровокзал в Магадане планируется ввести в строй до конца 2024 года.

В Магадане Мишустин находился с рабочей поездкой 21—22 июля. Там он ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, провел встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, посетил Магаданский морской рыбный порт и парк «Маяк» и завод по переработке и рафинированию рыбного жира ООО «Омега-Си».

Мишустин Михаил