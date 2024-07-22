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В Челябинске вновь выросли ставки на аренду жилья

Аналитики оценили ситуацию с арендой жилья на крупнейших региональных рынках нашей страны.

Источник: РИА "Новости"

Срезу опубликован изданием «Коммерсант». Согласно этим данным в Челябинске в июле арендная ставка за среднестатистическую однокомнатную квартиру составила 24,2 тыс. рублей в месяц. Это на 3 процента выше, чем месяцем ранее. Если сравнивать ситуацию с июлем 2023 года, то разница в стоимости аренды жилья намного заметнее, год назад снять квартиру в Челябинске можно было за 17,4 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, в настоящее время по размеру арендной ставки Челябинск занимает среди крупнейших региональных рынков России 11 место. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга он уступает в стоимости аренды таким городам как Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск и Самара.

недвижимость