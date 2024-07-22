В Челябинске вновь выросли ставки на аренду жилья

Срезу опубликован изданием «Коммерсант». Согласно этим данным в Челябинске в июле арендная ставка за среднестатистическую однокомнатную квартиру составила 24,2 тыс. рублей в месяц. Это на 3 процента выше, чем месяцем ранее. Если сравнивать ситуацию с июлем 2023 года, то разница в стоимости аренды жилья намного заметнее, год назад снять квартиру в Челябинске можно было за 17,4 тыс. рублей в месяц.