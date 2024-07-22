Челябинск вошел в пятерку городов России с самым похудевшим ипотечным жильем

Сравнительный анализ провели в компании «Этажи», а его результаты опубликовали «Известия». Для сравнения брались две точки — июль 2024 года и июль 2019 года. В целом по России из-за роста ставок по ипотеки и средней стоимости квадратного метра в новостройках при таком же ежемесячном платеже, первоначальном взносе и сроке кредитования площадь квартиры на первичном рынке, которую возможно приобрести с тем же ежемесячным платежом, снизилась за пять лет в 3,2 раза.