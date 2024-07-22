Компанию «Red Wings» привлекли к ответственности в Новосибирске

Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Накануне самолет, следовавши по рейсу «Екатеринбург-Новокузнецк» вынужденно приземлился в новосибирском Толмачево. Это связано с плохими метеоусловиями.
Пассажирам своевременно не предоставили комплекс обязательных услуг: вода, питание, размещение в гостинице. По этому факту на перевозчика завели административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».
Транспортная прокуратура вынесла генеральному директору компании представление. Нарушения были устранены.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что авиакомпанию «Utair» оштрафовали за задержку рейса.