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Компанию «Red Wings» привлекли к ответственности в Новосибирске

Авиакомпанию «Red Wings» оштрафовали после 19-часовой задержки рейса.

Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Накануне самолет, следовавши по рейсу «Екатеринбург-Новокузнецк» вынужденно приземлился в новосибирском Толмачево. Это связано с плохими метеоусловиями.

Пассажирам своевременно не предоставили комплекс обязательных услуг: вода, питание, размещение в гостинице. По этому факту на перевозчика завели административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

Транспортная прокуратура вынесла генеральному директору компании представление. Нарушения были устранены.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что авиакомпанию «Utair» оштрафовали за задержку рейса.