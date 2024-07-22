Компанию «Red Wings» привлекли к ответственности в Новосибирске

Пассажирам своевременно не предоставили комплекс обязательных услуг: вода, питание, размещение в гостинице. По этому факту на перевозчика завели административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».