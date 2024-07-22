На реализацию нацпроектов в Черемхово в 2024 году направили почти 1,5 млрд рублей

«Черемхово активно участвует в реализации национальных проектов. В этом году только за счет национальных проектов в муниципальное образование привлечено почти полтора миллиарда рублей. Сегодня страна готовится к реализации новых национальных проектов, которые анонсировал Президент России Владимир Путин. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из федеральных министерств, и как только будем понимать условия и требования новых проектов, будем совместно с муниципалитетами включаться в эту работу, не только по строительству, капремонту и реконструкции, но и проектов, связанных с развитием производства, новых технологических решений», — отметил Игорь Кобзев.