На реализацию нацпроектов в Черемхово в 2024 году направили почти 1,5 млрд рублей

Работу в территории делегация начала с возложения цветов к памятной стеле черемховцам, павшим в боях за Родину в ходе специальной военной операции. Участие в церемонии приняли мэр Черемхова Вадим Семенов, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Виктор Побойкин, представители военного комиссариата и родители бойцов. Память защитников почтили минутой молчания. Скульптурную композицию бойцам, павшим в боях за Родину в ходе СВО, торжественно открыли 12 июня 2024 года. Композиция состоит из стелы, трех фигур-бойцов, звезды и летящих журавлей. Скульптор — Иван Зуев.
На памятных стелах выгравированы фамилии, имена и отчества погибших героев. Следующим пунктом визита стал парк культуры и отдыха города Черемхово. В парке завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект в 2022 году был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благоустроена площадь 3,9 га: обустроены дорожки, проведено освещение и видеонаблюдение, установлены малые архитектурные формы.
Как отмечает пресс-служба областного Правительства, благоустройство парка — пример эффективной синхронизации сразу нескольких госпрограмм. Здесь реализован инициативный проект музея истории города Черемхово «Гуркин. Послесловие», посвященный знаменитому сценаристу, актеру и автору любимой многими поколениями пьесы «Любовь и голуби» Владимиру Гуркину. Благодаря победе в конкурсе нацпроекта возведен павильон музея, а в рамках конкурса инициативных проектов удалось организовать экспозицию музейного пространства.
Губернатор посетил также стройплощадку многоквартирного жилого дома на улице Шевченко, который возводят по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Всего запланировано строительство четырех девятиэтажных блок-секций на 180 квартир общей площадью не менее 9,6 тыс. кв. метров. До конца 2024 года планируется построить и ввести в эксплуатацию четыре блок-секции. Строительная готовность — 65%.
Глава региона ознакомился с реализацией еще одного национального проекта — ходом капитального ремонта автомобильной дороги местного значения на улице Щорса. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который утвердил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В этом году капитальный ремонт ведут на трех километрах. На выполнение работ выделена субсидия в размере 260,9 млн рублей. Общая стоимость работ составляет 280,5 млн рублей, часть средств будет направлена из местного бюджета. Уже выполнены работы по укладке нижних слоев покрытия. Сейчас проводят устройство бордюрного камня, устанавливают фундамент опор освещения. Техническая готовность объекта — 43%. Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца 2024 года.
«Черемхово активно участвует в реализации национальных проектов. В этом году только за счет национальных проектов в муниципальное образование привлечено почти полтора миллиарда рублей. Сегодня страна готовится к реализации новых национальных проектов, которые анонсировал Президент России Владимир Путин. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из федеральных министерств, и как только будем понимать условия и требования новых проектов, будем совместно с муниципалитетами включаться в эту работу, не только по строительству, капремонту и реконструкции, но и проектов, связанных с развитием производства, новых технологических решений», — отметил Игорь Кобзев.