Названы топ-3 востребованных профессий в Красноярском крае

Уточняется, что водителям готовы платить до 183 тыс рублей. На второй строчке рейтинга продавцы-кассиры и продавцы-консультанты. На них приходится 6,4% от всех вакансий в Красноярском крае. Третье место занимают менеджеры по продажам — 5,6% от всех вакансий.