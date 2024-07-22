Названы топ-3 востребованных профессий в Красноярском крае

Самый большой запрос у работодателей Красноярского края в июле текущего года на водителей. На них приходится 6,8% от всех предложений по работе. Об этом сообщили в сервисе hh.ru.
«С учетом низкой конкуренции за рабочие места (1,9 резюме на вакансию, при нижней границе нормы — 4 резюме на вакансию) найти новое место трудоустройства такие кандидаты смогут максимально быстро», — сказано в сообщении.
Уточняется, что водителям готовы платить до 183 тыс рублей. На второй строчке рейтинга продавцы-кассиры и продавцы-консультанты. На них приходится 6,4% от всех вакансий в Красноярском крае. Третье место занимают менеджеры по продажам — 5,6% от всех вакансий.
Всего аналитики составили топ-20 самых востребованных специалистов в регионе. В него, в том числе, также попали: машинист, врач, повар, сварщик, разнорабочий, бухгалтер, слесарь и сантехник.