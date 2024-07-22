Пенсии пересчитают работающим жителям Хабаровского края и ЕАО

В Хабаровском крае и ЕАО с 1 августа проведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий для 111,2 тысячи жителей, работавших в 2023 году. Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«С 2025 года в Хабаровском крае и ЕАО возобновят индексацию пенсий работающих пенсионеров. Пенсии будут повышаться ежегодно так же, как и у неработающих пенсионеров», — рассказали в пресс-службе ОCФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Такая мера предусмотрена поправками в федеральный закон о страховых пенсиях, в соответствии с которыми Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО возобновит индексацию выплат пенсионерам, продолжающим работать.
С 2016 года работающим пенсионерам не повышают страховые пенсии. Однако все проведенные повышения выплат за это время накапливаются на лицевых счетах пенсионеров, и после выхода на пенсию они получают выплаты с учетом индексаций, которые были за время работы.