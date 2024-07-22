На управляющие компании Приморья наложили свыше пяти миллионов рублей штрафов

Проверяется исполнение требований к предоставлению коммунальных услуг, формирование фондов капитального ремонта, соблюдение правил перепланировки помещений и вывоза мусора. Нарушение этих требований послужило причиной почти 400 предписаний, выданных компаниям. В случае их невыполнения управляющие организации ждут крупные штрафы. В отношении управляющих компаний также возбуждено почти 80 административных дел.