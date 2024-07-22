На управляющие компании Приморья наложили свыше пяти миллионов рублей штрафов

По итогам первого полугодия жилищная инспекция Приморья вынесла 396 предостережений обслуживающим организациям. Уже возбуждено 78 административных дел. Сумма наложенных штрафов превышает пять миллионов рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Специалисты с начала 2024 года провели 324 надзорных мероприятия, в том числе и по обращениям граждан. Инспекторы оценивают, как управляющие компании и ТСЖ соблюдают необходимые требования.
«Прежде всего, это содержание общего имущества многоквартирных домов, изменение размера платы за обслуживание жилых помещений, управление и ремонт общего имущества зданий», — рассказали в жилищной инспекции региона.
Проверяется исполнение требований к предоставлению коммунальных услуг, формирование фондов капитального ремонта, соблюдение правил перепланировки помещений и вывоза мусора. Нарушение этих требований послужило причиной почти 400 предписаний, выданных компаниям. В случае их невыполнения управляющие организации ждут крупные штрафы. В отношении управляющих компаний также возбуждено почти 80 административных дел.
Напомним, вмешательство прокуратуры помогло устранить подтопление в подвале во Владивостоке. Авария произошла из-за повреждения внутридомовой сети водоснабжения. Директор управляющей компании был вызван в прокуратуру для рассмотрения возможного возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, касающейся нарушения лицензионных требований в деятельности по управлению многоквартирными домами.