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На какие профессии самый высокий спрос в Новосибирске

Сервис по подбору вакансий hh.ru проанализировал открытые вакансии в июле 2024. Стало известно, на какие профессии самый большой спрос в Новосибирске.

У работодателей наиболее высокий спрос на менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов и водителей.

Вакансия менеджер составляет самую большую долю спроса — 7,3% от общего числа всех опубликованных вакансий. Работодатели обещают сотрудникам зарплату от 60 до 120 тысяч рублей.

Следующая по востребованности профессия продавец — 6,6%. Профессия водитель на третьем месте — 3,8%.

В ТОП-20 также вошли врач, бухгалтер, повар, кладовщик, слесарь, администратор, машинист, грузчик, курьер, инженеры и др.

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