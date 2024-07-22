На какие профессии самый высокий спрос в Новосибирске

У работодателей наиболее высокий спрос на менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов и водителей.
Вакансия менеджер составляет самую большую долю спроса — 7,3% от общего числа всех опубликованных вакансий. Работодатели обещают сотрудникам зарплату от 60 до 120 тысяч рублей.
Следующая по востребованности профессия продавец — 6,6%. Профессия водитель на третьем месте — 3,8%.
В ТОП-20 также вошли врач, бухгалтер, повар, кладовщик, слесарь, администратор, машинист, грузчик, курьер, инженеры и др.