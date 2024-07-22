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«Уральские авиалинии» снова задерживают рейсы

«Уральские авиалинии» задерживают рейс из Перми в Анталью. Вылета ожидают 180 человек, их разместили в гостинице, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Вылет должен был состояться сегодня в 03:40, его перенесли на 12:30. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна. «Оказание комплекса услуг пассажирам на контроле Уральской транспортной прокуратуры», — отмечается в сообщении.

Накануне «Уральские авиалинии» также задержали более 10 рейсов из Москвы. На несколько часов были отложены два рейса в Анталью. Как пишет специализированный портал TourDom.ru, пассажирам причины переносов не объяснили. «Нам дали на каждого билет на 600 рублей на обед и ужин в кафе “Муму”, где одна котлета продается за 500 рублей», — цитирует агентство путешественника.