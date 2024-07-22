«Уральские авиалинии» снова задерживают рейсы

Накануне «Уральские авиалинии» также задержали более 10 рейсов из Москвы. На несколько часов были отложены два рейса в Анталью. Как пишет специализированный портал TourDom.ru, пассажирам причины переносов не объяснили. «Нам дали на каждого билет на 600 рублей на обед и ужин в кафе “Муму”, где одна котлета продается за 500 рублей», — цитирует агентство путешественника.