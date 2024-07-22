Продукты из Хабаровского края представят на ВЭФ-2024

Напомним, также с прошлой недели в центре «Мой бизнес» открылся прием заявок от предприятий и компаний на участие в крупных конгрессно-выставочных мероприятиях в новом формате — под единым брендом «Сделано в Хабаровском крае». Подать заявку участника могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, физические лица, осуществляющие деятельность на территории Хабаровского края не менее 3 месяцев. Это производители продовольственных и непродовольственных товаров, товаров и услуг в области информационных технологий и связи.