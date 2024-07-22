Продукты из Хабаровского края представят на ВЭФ-2024

Пищевая продукция Хабаровского края вновь будет представлена на Восточном экономическом форуме (16+), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Предприниматели региона уже активно готовятся к презентации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Для участия в ВЭФ-2024 заявки подали 6 организаций. Прием продолжится до 12 августа. Продукция будет выставлена под единым брендом «Сделано в Хабаровском крае». Такую концепцию утвердил врио губернатора края Дмитрий Демешин, чтобы сделать местный товары узнаваемыми и продвигать их по всей России.
Посетить выставку пищевой продукции можно будет на «Улице Дальнего Востока».
— Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности заранее включились в подготовку к ВЭФ. В этом году посетители смогут попробовать мед, минеральную воду «Мухенскую», джемы, кофе и ни разу не выставлявшиеся там натуральные снеки и шоколад, — отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого Минсельхоза Светлана Абдалова.
Напомним, также с прошлой недели в центре «Мой бизнес» открылся прием заявок от предприятий и компаний на участие в крупных конгрессно-выставочных мероприятиях в новом формате — под единым брендом «Сделано в Хабаровском крае». Подать заявку участника могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, физические лица, осуществляющие деятельность на территории Хабаровского края не менее 3 месяцев. Это производители продовольственных и непродовольственных товаров, товаров и услуг в области информационных технологий и связи.