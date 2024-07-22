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Шесть инвесторов хотят купить бывший «Интерконтиненталь»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. От шести потенциальных инвесторов поступили заявки на покупку государственной доли в International Hotel Tashkent, сообщает Агентство по управлению госактивами.

Желание купить госдолю изъявили инвесторы арабского мира, Восточной Азии и Европы. После анализа полученных обращений на предмет соответствия критериям выяснилось, что все они подходят по условиям.

Консультантом по приватизации стала компания Deloitte.

Здание гостиницы включает 232 номера, 7 конференц-залов, 2 ресторана, бары и открытую террасу, фитнес-клуб с бассейном. Общая площадь зданий и сооружений составляет 45 тысяч квадратных метров, площадь земельного участка — 3 гектара.

В мае этого АУГА объявило о начале процесса продаж 100% госдоли в ООО InterHotel.