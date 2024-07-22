Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области в очередной раз подорожал бензин

Как обратил внимание «СуперОмск», в понедельник, 22 июля 2024 года, в Омской области в очередной раз подорожал бензин.

Источник: Reuters

Согласно данным одной из сетей АЗС в регионе, бензин марки АИ-92 стал дороже на 15 копеек. Теперь литр топлива достиг цены в 50,25 рублей.

АИ-95 подорожал на 25 копеек — с 54,15 рублей до 54,40 рублей за один литр.

Также стал дороже и бензин марки АИ-98, причем сразу на один рубль. Теперь стоимость литра составляет 69,60 рублей, то есть почти семь десятков рублей за один литр.

Еще один вид топлива стал дороже — и это дизель. отмечено подорожание сразу на 45 копеек, со 65,35 рублей до 65,80 рублей.

Отметим, предыдущий крупный скачок цен произошел в Омской области не далее как пару недель назад, 11 июля 2024 года.

топливо