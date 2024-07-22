В Омской области в очередной раз подорожал бензин

Согласно данным одной из сетей АЗС в регионе, бензин марки АИ-92 стал дороже на 15 копеек. Теперь литр топлива достиг цены в 50,25 рублей.
АИ-95 подорожал на 25 копеек — с 54,15 рублей до 54,40 рублей за один литр.
Также стал дороже и бензин марки АИ-98, причем сразу на один рубль. Теперь стоимость литра составляет 69,60 рублей, то есть почти семь десятков рублей за один литр.
Еще один вид топлива стал дороже — и это дизель. отмечено подорожание сразу на 45 копеек, со 65,35 рублей до 65,80 рублей.
Отметим, предыдущий крупный скачок цен произошел в Омской области не далее как пару недель назад, 11 июля 2024 года.