Родители школьников получат выплаты к 1 сентября: кто может претендовать

В конце лета и начале осени родители школьников могут претендовать на выплаты к 1 сентября для того, чтобы собрать ребенка в образовательное учреждение. Некоторые российские семьи смогут также рассчитывать на материальную помощь к новому учебному году.
Отмечается, что в настоящий момент на федеральном уровне не установлены специальные выплаты от государства для родителей учащихся. Однако ранее в Госдуму вносили специальное законопроект, который предполагал ежегодную выплату родителям школьников, документ отклонили.
Сейчас получить выплаты к школе могут в основном только малоимущим и многодетным семьям, а также такие семьи могут рассчитывать на денежную компенсацию для оплаты проездных и питания.
Особые внимание В 2024 году уделяется семьям участников СВО, они могут претендовать на материальную помощь из региона и компенсацию денежных средств, потраченных на школьную форму.
Для того чтобы узнать какая материальная помощь положена вашей семье необходимо обратиться в соцзащиту по месту регистрации.
Напомним, в Новосибирской области почти вдвое увеличена региональная выплата многодетным семьям на подготовку детей к школе.