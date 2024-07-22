Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители школьников получат выплаты к 1 сентября: кто может претендовать

Для семей доступна региональная материальная помощь.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В конце лета и начале осени родители школьников могут претендовать на выплаты к 1 сентября для того, чтобы собрать ребенка в образовательное учреждение. Некоторые российские семьи смогут также рассчитывать на материальную помощь к новому учебному году.

Отмечается, что в настоящий момент на федеральном уровне не установлены специальные выплаты от государства для родителей учащихся. Однако ранее в Госдуму вносили специальное законопроект, который предполагал ежегодную выплату родителям школьников, документ отклонили.

Сейчас получить выплаты к школе могут в основном только малоимущим и многодетным семьям, а также такие семьи могут рассчитывать на денежную компенсацию для оплаты проездных и питания.

Особые внимание В 2024 году уделяется семьям участников СВО, они могут претендовать на материальную помощь из региона и компенсацию денежных средств, потраченных на школьную форму.

Для того чтобы узнать какая материальная помощь положена вашей семье необходимо обратиться в соцзащиту по месту регистрации.

Напомним, в Новосибирской области почти вдвое увеличена региональная выплата многодетным семьям на подготовку детей к школе.