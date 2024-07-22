«Газета.Ru» назвала семь новых деталей в Chery Tiggo 7 Pro

Водитель, как и раньше, может выбрать один из трех вариантов оформления цифровой приборки, но теперь слева от нее есть четыре «горячие» сенсорные кнопки. Например, с их помощью можно быстро отключить функцию «старт-стоп» или систему стабилизации. Блок климат-контроля переехал поближе к руке водителя, прямо под экран мультимедиа, а внутри рукоятки трансмиссии, которая сделана в хрустальном стиле, теперь можно увидеть нарисованную голову тигра.