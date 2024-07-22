Аналитик Васильев: ЦБ с вероятностью 60% повысит ключевую ставку до 18%

«Многие клиенты предпочтут пока отложить сделки и направить имеющиеся деньги на депозиты с повышенной доходностью. Мы рекомендуем в случае с кредитами исходить из личных потребностей, а не ждать лучшего времени или, наоборот, занимать деньги во чтобы ни стало. Если перед клиентом сейчас остро стоит квартирный или любой другой финансовый вопрос, то, безусловно, стоит им заняться. Например, стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе растет, а за счет ипотеки вы фиксируете цену “квадрата”.