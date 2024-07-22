В Беларуси предлагают запретить продажу сувенирных денег

В ведомстве отмечают, что в Беларуси стало больше случаев расчета сувенирными деньгами в магазинах. Изымаемые из оборота купюры имеют как сходство, так и существенные различия с подлинными денежными знаками. В том числе на сувенирных банкнотах написано «ДУБЛЁЎ» или «ЦУБЛЁЎ» вместо «РУБЛЁЎ», а также SOUVENIR MONEY OF BЕLARUS.
По данным ГУБЭП МВД, только за полгода зарегистрировано 340 случаев сбыта такой продукции. В 132 из них речь шла о «банкнотоподобных изделиях, воспроизводящих белорусские рубли».
В милиции уточнили, что, несмотря на проводимую профилактическую работу, кассиры торговых объектов не всегда обращают внимание на элементы защиты национальной валюты, хотя за невыполнение требований законодательства по проверке денег на подлинность установлена административная ответственность. В итоге в ведомстве считают, что свободная продажа сувенирных банкнот создает условия для фальшивомонетничества и мошенничества. С начала года за расчет такими купюрами уже возбуждено два уголовных дела за мошенничество, еще двое граждан привлечены к административной ответственности за мелкое хищение.