В Беларуси предлагают запретить продажу сувенирных денег

В милиции уточнили, что, несмотря на проводимую профилактическую работу, кассиры торговых объектов не всегда обращают внимание на элементы защиты национальной валюты, хотя за невыполнение требований законодательства по проверке денег на подлинность установлена административная ответственность. В итоге в ведомстве считают, что свободная продажа сувенирных банкнот создает условия для фальшивомонетничества и мошенничества. С начала года за расчет такими купюрами уже возбуждено два уголовных дела за мошенничество, еще двое граждан привлечены к административной ответственности за мелкое хищение.