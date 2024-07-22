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В Перми планируют построить крытый футбольный манеж

Спортивный объект появится на улице Подлесной, 39а.

Источник: БЕЛТА

В Перми планируют построить крытый футбольный манеж. Новый спортивный объект разместится на улице Подлесной, 39а. Данный проект представил директор ООО «Инвест-Ф» Александр Втюрин на заседании городского совета по предпринимательству.

В возведение объекта инвестор намерен вложить около 80 миллионов рублей. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2028 году. Проект был одобрен членами Совета для дальнейшего рассмотрения на региональном уровне для присвоения статуса «приоритетного инвестиционного проекта».

строительство