В Перми планируют построить крытый футбольный манеж

В возведение объекта инвестор намерен вложить около 80 миллионов рублей. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2028 году. Проект был одобрен членами Совета для дальнейшего рассмотрения на региональном уровне для присвоения статуса «приоритетного инвестиционного проекта».