Тариф на проезд в общественном транспорте повысят с 1 августа в Астане

«В Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с Т90 до Т110», — говорится в сообщении в понедельник.
Как отметили в горакимате, тариф в Т90 на проезд в городских маршрутах был установлен в сентябре 2014 года. По данным городских властей, ранее проект постановления был вынесен на публичные обсуждения на портале «Открытые НПА».
«Проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательным условием является наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе», — добавили в горакимате.
Также, согласно информации, эту льготу имеют граждане, относящиеся к следующим категориям:
1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
2) пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста;
3) многодетные матери;
4) многодетные семьи;
5) инвалиды;
6) дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей).
7) жертвы политических репрессий из числа участников событий