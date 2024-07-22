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Тариф на проезд в общественном транспорте повысят с 1 августа в Астане

Астана. 22 июля. КазТАГ — Тариф на проезд в общественном транспорте повысят с 1 августа в Астане, сообщает пресс-служба акима города.

Источник: КазТАГ

«В Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с Т90 до Т110», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отметили в горакимате, тариф в Т90 на проезд в городских маршрутах был установлен в сентябре 2014 года. По данным городских властей, ранее проект постановления был вынесен на публичные обсуждения на портале «Открытые НПА».

«Проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательным условием является наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе», — добавили в горакимате.

Также, согласно информации, эту льготу имеют граждане, относящиеся к следующим категориям:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

2) пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста;

3) многодетные матери;

4) многодетные семьи;

5) инвалиды;

6) дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей).

7) жертвы политических репрессий из числа участников событий 17—18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».